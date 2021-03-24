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В штате Виргиния отменили смертную казнь

В штате Виргиния отменили смертную казнь
Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект об отмене смертной казни, которая теперь будет заменена пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения. Трансляция этого события велась в аккаунте губернатора в Facebook.

Таким образом, Виргиния стала 23-м по счету штатом, отказавшимся от применения смертной казни на своей территории. До сих пор она являлась лидером по числу проведенных в исполнение смертных приговоров. Согласно данным американских СМИ, за все время существования Виргинии, в том числе в статусе британской колонии, ее власти казнили почти 1,4 тысячи человек.

В мире

По материалам: ria.ru
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