В штате Виргиния отменили смертную казнь

Алексей Вольцев

Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект об отмене смертной казни, которая теперь будет заменена пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения. Трансляция этого события велась в аккаунте губернатора в Facebook.

Таким образом, Виргиния стала 23-м по счету штатом, отказавшимся от применения смертной казни на своей территории. До сих пор она являлась лидером по числу проведенных в исполнение смертных приговоров. Согласно данным американских СМИ, за все время существования Виргинии, в том числе в статусе британской колонии, ее власти казнили почти 1,4 тысячи человек.