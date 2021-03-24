В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
Сегодня, 16:20 Влада Некрасова
России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.
"Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.Европы в отношении России".
"У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.
По материалам: ria.ru