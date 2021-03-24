Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.

"Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.

Европы в отношении России".

"У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты,
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС

Еще по теме

В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
НАТО обнаружила новую угрозу и готовится на нее «жестко» реагировать
Цеков посоветовал главе генштаба ВС Украины не «пенять на зеркало»
Генсек НАТО предрек ядерную гонку из-за России