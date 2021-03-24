В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

Влада Некрасова

России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.

"Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.

Европы в отношении России".

"У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.