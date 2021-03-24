В СПЧ отреагировали на интервью Собчак со скопинским маньяком

Вадим Карасев

Виктор Мохов и Ксения СобчакКадр: видео Ксения Собчак / YouTube

В связи с тем, что интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, вышедшее на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак, оказало сильное влияние на людей, было бы правильно возбудить уголовное дело. Об этом заявила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает РИА Новости.

По ее мнению, посмотревшие интервью пользователи сети испытали «ощущение страха». «Люди стали понимать, что мы не в безопасности, а это в том числе порождает неприязнь к государству», — отреагировала Меркачева. Правозащитница добавила, что после подобных видео часто возникает вопрос, как «такие люди попадают на телеэкраны и угрожают».

Член СПЧ также рассказала, что различные СМИ, в том числе и телевизионные, активно приглашали Мохова к себе на программы за денежное вознаграждение «до миллиона рублей». В связи с этим можно сделать вывод, что скопинский маньяк не только оказался на свободе, но и может прославиться с помощью своей истории с изнасилованием, пояснила она.

Правозащитница призвала завести уголовное дело после угроз, высказанных Моховым во время интервью. «Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение», — заключила Меркачева.

Интервью Собчак со скопинским маньяком появилось на YouTube в понедельник, 22 марта. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку.

Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. В 2000-м он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь.