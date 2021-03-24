В Стокгольме стартует Чемпионат мира по фигурному катанию

Влада Некрасова

В столице Швеции 24 марта начнутся выступления спортсменов на ЧМ по фигурному катанию 2021 года.

Международный турнир по фигурному катанию будет проходить в Стокгольме на протяжении 5 дней. За этот период лучшие спортсмены планеты будут определять сильнейшего в нескольких видах программ.

Выступления спортсменов пройдут на арене под названием «Эрикссон Глоб», которая находится в столице Швеции.

Для Стокгольма ЧМ по фигурному катанию станет первым с 1947 года.

Из-за ограничений посмотреть за выступлениями спортсменов на льду арены «Эрикссон Глоб» можно будет только при помощи прямых включений из Стокгольма.

Из-за опасного вируса COVID-19 было принято решение о проведении турнира без зрителей. Спортсмены и тренеры также должны будут находиться в условиях так называемого «пузыря» на протяжении всего времени проведения турнира.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что тренер Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам перед чемпионатом мира.

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