Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа

В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто из знаменитостей поддержал этот тренд — в подборке РИА Новости.
Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон)
 "Правильно ли я сделала тренд?" — поинтересовалась у поклонников американская певица.

Lizzo стала одной из первой, кто не побоялся показать себя без фотошопа. На видео она позирует в бикини и совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы. В результате ее смелость оценили на три миллиона лайков.


Bebe Rexha
 

"Я так устала от фотошопа", — утверждает певица Биби Рекса. У себя в TikTok она снимает крупным планом свои проблемные места, например, далеко не плоский живот.


Ханна Стокинг
 

Популярная блогерша вместе с подругой меняется до неузнаваемости, когда сначала на одном из кадров появляется с ярким макияжем и укладкой, а потом без них. "Мы плакали в конце", — написала Ханна.


Лорен Орландо
 

Поддержала тренд и 16-летняя актриса Лорен Орландо, известная по участию в подростковом сериале Total Eclipse ("Полное затмение"). Однако изменения во внешности юной Лорен практически незаметны.


Шей Митчелл
 

А вот звезда сериала "Милые обманщицы" — канадская актриса Шей Митчелл без макияжа и фильтров сразу выглядит на несколько лет моложе.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России подвели итоги самоизоляции
В России подвели итоги самоизоляции
Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне насрать»
Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне
Названа самая опасная поза во время офисной работы
Названа самая опасная поза во время офисной работы
В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce
Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce
СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции
СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции
Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля
Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
Зеленский указом заблокировал в Украине ведущие российские интернет-ресурсы
Зеленский указом заблокировал в Украине ведущие российские
Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?
Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?
Горячая штучка! Анастасия Волочкова получает оргазм 4 раза за день
Горячая штучка! Анастасия Волочкова получает оргазм 4 раза за день
Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и возвращение в UFC
Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для

Еще по теме

Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровье
62-летнюю Любовь Успенскую в купальнике жестко раскритиковали за фотошоп ног
В сети запустили оскорбительный и высмеивающий людей с аутизмом флешмоб
Флешмоб в TikTok: пользователи соцсети сравнивают свою внешность с произведениями искусства