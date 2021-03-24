В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа

Лидия Мартынова

В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто из знаменитостей поддержал этот тренд — в подборке РИА Новости.Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон)"Правильно ли я сделала тренд?" — поинтересовалась у поклонников американская певица.

Lizzo стала одной из первой, кто не побоялся показать себя без фотошопа. На видео она позирует в бикини и совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы. В результате ее смелость оценили на три миллиона лайков.

Bebe Rexha

"Я так устала от фотошопа", — утверждает певица Биби Рекса. У себя в TikTok она снимает крупным планом свои проблемные места, например, далеко не плоский живот.

Ханна Стокинг

Популярная блогерша вместе с подругой меняется до неузнаваемости, когда сначала на одном из кадров появляется с ярким макияжем и укладкой, а потом без них. "Мы плакали в конце", — написала Ханна.

Лорен Орландо

Поддержала тренд и 16-летняя актриса Лорен Орландо, известная по участию в подростковом сериале Total Eclipse ("Полное затмение"). Однако изменения во внешности юной Лорен практически незаметны.

Шей Митчелл

А вот звезда сериала "Милые обманщицы" — канадская актриса Шей Митчелл без макияжа и фильтров сразу выглядит на несколько лет моложе.