В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Влада Некрасова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.