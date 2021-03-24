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Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу ребенка без прививок

Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу ребенка без прививок

Верховный суд поставил точку в спорах о том, могут ли ребенка без прививок не пустить в школу. Судьи решили, что отстранение таких учеников от занятий никак не нарушает закон. Также суд постановил, что, не пуская на уроки непривитых, школа никак не нарушает их право на образование — знания дети могут получать на дому.

История тянется с 2019 года, когда ученице Запорожского академического лицея запретили посещать занятия без справки о прививках. В качестве альтернативы девушке предлагали принести заключение медкомиссии о веских причинах отказа от вакцинации. Справки семья собирать не стала, а вместо этого обратилась в суд Запорожья, требуя отменить приказ директора лицея.

В своем иске родители-переселенцы указывали, что вся медицинская документация осталась на оккупированной территории. Со слов родителей, у дочки была сильная аллергическая реакция на предыдущую прививку, потому от дальнейших вакцинаций семья решила отказаться.

Не добившись ничего от судов в Запорожье, родители подали жалобу в Верховный суд. Тот рассмотрел дело и постановил, что право одной семьи на отказ от прививок не может ущемлять интересы других детей.

«Государство, запрещая посещать учебное заведение ребенку без прививок, обеспечивает безопасность всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка», — говорится в заключении.

Суд не увидел нарушения конституционного права на образование. Судьи напомнили, что знания можно получать не только в школе, есть альтернативные способы, и ими может воспользоваться семья лицеистки.

Напомним, ранее Верховнй суд подтвердил, что детские сады не нарушают закон, когда отказываются зачислять невакцинированного ребенка.

Фото pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
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