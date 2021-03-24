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Верховный суд разрешил россиянам подавать иски в суд на завышенные цены

На высокие цены можно и нужно жаловаться. Верховный суд России разрешил подавать иски на завышенную, по мнению потребителей, стоимость товаров. Об этом пишет “Российская газета”.
Согласно постановлению Верховного суда РФ, за честной конкуренцией на рынке вправе следить не только ФАС, но каждый покупатель в отдельности. Если гражданин считает, что цена на товар необоснованно высока, можно запросто присоединиться к борьбе против монополий и картелей. Акулы бизнеса часто “убивают” начинающих предпринимателей, диктуя свои порядки. Но ситуация не безвыходна.
На чересчур дорогой бензин, колбасу, смартфоны и товары первой необходимости можно и нужно жаловаться в Федеральную антимонопольную службу или сразу в суд. Иск о восстановлении нарушенных прав потребителя точно не попадёт в “долгий ящик”. Его обязаны будут рассмотреть и, насколько это возможно, повлиять на действия бизнесменов.

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По материалам: sm.news
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