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Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»

Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»

В семье звезды «Универа» кипели настоящие срасти: Виталий и Ирина Маирко то демонстрировали бурные чувства на публику, то со скандалом расходились. Полтора года назад в браке все же была поставлена жирная точка, а Гогунский с бывшей не смогли остаться друзьями.


Маирко публично обвиняла экс-избранника в агрессивном поведении и нежелании видеться с дочерью Миланой, которая, надо сказать, с легкой руки родителей стала настоящей звездой: девочка поет и уже делает первые успеха на сцене. Также Ирина не раз сетовала на то, что бывший уклоняется и от уплаты алиментов. Виталий рассказал, почему так произошло.

«Да, я не платил алименты. Я просто отдал дочери и ее маме неположенные 25 процентов от личного дохода — и все! Сейчас советуюсь с юристами по этому поводу и очень хочу, чтобы все было по закону. Так что в скором времени будут определены порядок и сумма выплат. Возможно, я что-то еще должен, несмотря на что, что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию. Сейчас у Иры с дочкой все хорошо, как мы видим. Но если я еще должен и алименты платить, то с удовольствием сделаю это», — с иронией подчеркнул 42-летний Гогунский на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Несмотря на проблемы в личной жизни, Виталий старается не терять оптимизма и советует следовать своему примеру другим.

«Что бы я сказал сейчас самому себе в юности? Могу только поблагодарить маму за то, что сейчас происходит со мной. Также хочу обратиться ко всем, чтобы ни в коем случае не переставали мечтать. Визуализируйте! Это обязательно должно исполниться!» — отметил он.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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