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Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»

Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»

Виталий Гогунский и Ирина Маирко расстались с громким скандалом. Экс-возлюбленные не смогли остаться друзьями после нескольких лет совместной жизни.

Ирина Маирко публично обвиняет экс-супруга в агрессивном поведении и нежелании видится с дочкой Миланой. Девушка уверят, что Гогунский не платит алименты. Кроме того, модель сообщила, что актер ей угражал расправой и распускал руки. После одной такой встречи маленькой Милане даже пришлось отмывать кровь с тела мамы. Сам Виталий жалеет, что общение с дочерью происходит в скандальной атмосфере. Однако изменить он ничего не может.


«Да, я не платил алименты. Я просто отдал дочери и ее маме неположенные 25 процентов от личного дохода — и все! Сейчас советуюсь с юристами по этому поводу и очень хочу, чтобы все было по закону. Возможно, я что-то еще должен, несмотря на что, что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию», — заявил Виталий Гогунский.

Несмотря на проблемы с Ириной, Виталий сохраняет позитив и считает Милану самым большим подарком судьбы.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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