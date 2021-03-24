«Владимир Путин – типичный представитель знака Весы»: Василиса Володина раскрыла характер президента

Алексей Вольцев

Представителей знака Весы обычно считают уравновешенными и спокойными людьми. Однако, по словам звездного астролога, в отношении Владимира Путина эта характеристика не совсем верна. Володина представила свой вариант портрета лидера страны, сделанный на основе профессиональных знаний.

46-летняя Василиса Володина считает президента ярким представителем своего знака зодиака. Однако в натальной карте Путина есть свои особенности расположения планет.

«Весы — это прежде всего знак с сильным Сатурном, который кульминирует. Весами управляет не одна Венера, и это означает, что они не только приятные люди, которые умеют себя вести в обществе. Хотя, думаю, с точки зрения этикета и галантного обхождения там все как нужно. Сатурн — консерватор, планета экзальтирующая, резко меняющая ситуацию. Весы — кардинальный знак вместе с Овном, Козерогом и Раком. Для них характерно: один раз разрезал, разрубил — и пошел дальше. Человек этого знака мечтает контролировать ситуацию и делает все для этого. Весы почему-то считаются символом мира и уравновешенности, но это и знак войны. Если Марс в знаке Весы в падении, то все — налицо неуравновешенность, сопротивление, конфронтация. Поэтому Путин — типичный представитель знака Весы, с учетом того, что там Сатурн и Нептун, характерные для России», — делилась звезда «Давай поженимся!».

Василиса также заметила интересную тенденцию среди других глав государств: «Миром две тысячи лет назад правили люди огненной и земной стихий, а сейчас, если вы посмотрите на лидеров мировых государств, то это представители Воздуха и Воды. То есть раньше правили воины и хозяйственники, а сейчас коммуникаторы и интриганы, умеющие вести закулисную деятельность, умалчивать, но одновременно, объединяющие людей, понимающие человеческие ценности».

А вот для королевской семьи Великобритании 46-летняя Володина делает неутешительные прогнозы. В частности, из-за появления во дворце Меган Маркл. Астролог считает, что супруга принца Гарри, как Лев по гороскопу, пошла в открытый конфликт с Тельцом — Елизаветой II.

«Огненная девушка из США привыкла, что она в центре внимания, и ей все можно, а тут, оказывается, нет. Сейчас можно рассказывать: «Ой, когда шла во дворец не знала, что у них такие правила существуют». Ну, детка, почитай. Было понятно, что Меган — страшнейшая ошибка со стороны Гарри. Он попал в заложники любви, отношений и иллюзий», — говорила Василиса в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».