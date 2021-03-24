Власти Армении 24 марта отменят военное положение

Лидия Мартынова

Парламент Армении 24 марта может проголосовать за снятие режима военного положения, который был введен 27 сентября минувшего года. Об этом в ходе заседания законодательного органа республики заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Он предлагает проголосовать за инициативу оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» о снятии военного положения.

Отметим, что в условиях режима военного положения, который был введен в стране 27 сентября 2020 года в связи с войной в НКР, невозможно проведение внеочередных выборов, которые назначены в Армении на 20 июня.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что республика Армения в 2021 году примет участие в антироссийских военных учениях НАТО.

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