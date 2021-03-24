Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»

Влада Некрасова

Недавно стартовал шестой сезон шоу «Холостяк» с участием Тимати. Однако сейчас стало известно, что на роль холостяка звали Дмитрия Шепелева. Именно он мог стать главным героем идущего сезона.

Телеведущий Дмитрий Шепелев на фоне громких дискуссий вокруг романтического проекта вышел в stories, где рассказал свой взгляд на ситуацию. По его мнению, сейчас девушки идут на «Холостяк» исключительно для пиара. Шепелев считает маловероятным тот факт, что кто-то может построить там свою семью.

«Девушка действительно может отправиться на этот проект и реально встретить свою судьбу — известного молодого человека, с которым построит отношения, или это только шоу? Мне кажется, что для любого человека, который принимает участие в этом шоу, это возможность», – отметил телеведущий в stories.

В заключении Дмитрий Шепелев заявил, что продюсеры ТНТ звали его принять участие в шоу. Однако телеведущий от предложения отказался. Причиной стала его помолвка с избранницей Екатериной Тулуповой. Напомним, совсем скоро Шепелев станет отцом во второй раз – его возлюбленная ждет ребенка.