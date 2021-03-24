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Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100

Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100
Главная вокалистка южнокорейской группы Blackpink Розэ (Розанна Пак) попала в престижный хит-парад Billboard Hot 100 со своим дебютным сольным синглом "On The Ground", представленным 12 марта, сообщает NME.

По информации издания, недавно песня заняла 70-е место в чарте, который отслеживает самые популярные треки в США. Это сделало 24-летнюю артистку второй в мире сольной исполнительницей K-pop, которая когда-либо попадала в этот рейтинг (Первой была певица CL из группы 2NE1, которую включили в хит-парад в 2016-м году. — Прим. ред.).

Сингл "On The Ground" также попал еще в два чарта Billboard. Речь о Billboard Global 200 и Billboard Global Excl.


Розэ более известна своей работой в составе Blackpink — самой успешной женской K-pop группы. Участницы коллектива в течение нескольких лет наращивают фанатскую базу и в 2020-м году добрались до США, где стали безумно популярными. Их дебютный студийный альбом "The Album" занял второе место в Billboard 200.


В прошлом году Blackpink также не раз попадала и в Billboard Hot 100. Сначала с треком "Sour candy", созданным с Леди Гагой, а через несколько недель с собственной песней "How you like that". Обе композиции заняли 33-е место.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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