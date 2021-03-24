Волочкова Лере Кудрявцевой: «Ты позавидовала, что у меня секс по четыре раза в день»

Лидия Мартынова

Балерина Анастасия Волочкова вовсе не придумала себе мужчину и счастливую интимную жизнь. И то, и другое у неё, действительно, есть. И это, по информации Radiokp.ru, уже подтверждено при помощи проверки на полиграфе.

Известно, что уже в предстоящую субботу эпатажная танцовщица появится в шоу “Секрет на миллион” на “НТВ”, где и расскажет все свои тайны, в том числе и личного плана. Антифанаты уже давно ждут, когда же Волочкова покажет своего “мифического” ухажёра, которого она в инстаграме уже давно демонстрирует на фото…по частям. Детектор лжи показал, что мужчина реальный, а вот удовольствие балерине он дарит нереальное.

«Ты позавидовала, что у меня есть любимый мужчина и секс по четыре раза в день», — заявила Волочкова телеведущей Лере Кудрявцевой. И это, по показаниям полиграфа, чистая правда. Видимо, теперь злопыхателям и возразить будет нечего.

Кроме всего прочего, на программе светская львица покажет, настоящая ли у неё грудь, ну а, может, и исполнит “фирменный” шпагат. Зрителей ждёт много откровений, после которых некоторые могут в корне поменять мнение о скандально известной Анастасии.

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