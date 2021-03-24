Волонтеры нашли кировским медвежатам новый дом в Тверской области

Лидия Мартынова

Еще с начала месяца любители братьев наших меньших следят за судьбой трех медвежат, брошенных матерью-медведицей в берлоге в 36 квартале Мирного участкового лесничества, Опаринского лесничества. Тогда, чтобы те не погибли голодной и холодной смертью, они были взяты лесниками под опеку.

Александр Фёдоровых, госохотинспектор ухаживал за ними у себя дома, и обратился в «Центр спасения медвежат-сирот» из Тверской области за помощью. На тот момент им было примерно полтора месяца, они были размером с кошку, и имели вес около двух килограммов каждый.

После этого специалисты дали пока еще маленьким зверькам имена Бантик, Остап и Тиша, и перевезли их в новый дом на Тверской земле. Всей историей, а также кадрами того, как происходило кормление медвежат и их перевозка, «Центр спасения медвежат-сирот» поделился в своем ролике на платформе Youtube.

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