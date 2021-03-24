ВОЗ признала необходимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» для Европы

Влада Некрасова

Представитель ВОЗ Ханс Клюге уверен, что российская вакцина от коронавируса “Спутник V” необходима странам Евросоюза, которые не согласны ее использовать. Свое мнение он озвучил в интервью для ТАСС.

Клюге заявил, что на протяжении 8 лет работал в России и знает, что страна обладает своей историей по созданию и освоению медицинских препаратов. В связи с этим он не видит причин, по которым Евросоюзу стоило бы быть таким скептически настроенным по отношению к вакцине “Спутник V”. Сам он относится к российской вакцине с доверием.

“Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе. И нам она действительно нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин. Я в нее верю, она нам нужна”, – поделился Клюге.

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