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ВОЗ признала необходимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» для Европы

Представитель ВОЗ Ханс Клюге уверен, что российская вакцина от коронавируса “Спутник V” необходима странам Евросоюза, которые не согласны ее использовать. Свое мнение он озвучил в интервью для ТАСС.

Клюге заявил, что на протяжении 8 лет работал в России и знает, что страна обладает своей историей по созданию и освоению медицинских препаратов. В связи с этим он не видит причин, по которым Евросоюзу стоило бы быть таким скептически настроенным по отношению к вакцине “Спутник V”. Сам он относится к российской вакцине с доверием.

“Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе. И нам она действительно нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин. Я в нее верю, она нам нужна”, – поделился Клюге.

Сообщение ВОЗ признала необходимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» для Европы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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