ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Влада Некрасова

Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности, говорится в официальном заявлении ВОЗ.

По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).

Восьмого марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.

Хатлонской области и был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай паралича был подтвержден в феврале текущего года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.