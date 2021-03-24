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Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой

Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой

В клинике, где несколько месяцев назад проходила лечение самая знаменитая «няня» страны Анастасия Заворотнюк, недавно был найден труп доктора. На данный момент обстоятельства трагедии ещё выясняют, в больнице часто появляются следователи. Отметим, что медицинский работник, о котором идет речь, являлся фельдшером. В ночь на 18 марта сотрудник «Европейского медицинского центра» покончил с собой прямо в клинике, находящейся в центре Москвы. Тело 30-летнего мужчины было найдено поздно и ночью (около 2 часов). Увы, на данный момент мотивы преступления остаются загадкой, однако, вскоре будут ясные результаты работы органов.


Также отметим, что на просторах интернета появилась некая информация о телефонных разговорах больной артистки Заворотнюк. Она, согласно порталу «Дни.ру», ссылающемуся на реплики продюсера Алёны Сазыкиной, постоянно находится на связи с членами своей семьи и близкими людьми, а также продолжает общаться с батюшкой, веря в то, что высшие силы помогут ей справиться с недугом и вернуться к нормальной жизни.

«Наверное, не выдержал такого напряжения, работа с больными людьми — это всегда большой стресс, переживаешь за них, как за близких, постоянно ведь на глазах. И молодой ведь был, жалко парня», — высказала предположение женщина в социальных сетях.

[media=https://www.instagram.com/p/B6vwZ7BomBW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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