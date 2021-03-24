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Все-таки беременна! Бузова показала, каким будет ее будущий ребенок

Все-таки беременна! Бузова показала, каким будет ее будущий ребенок

Бизнесвумен Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о её беременности, публикуя в личном профиле Instagram фотографии и видео, которые намекают на то, что дива российского шоу-бизнеса находится в положении. На сей раз в одном из многочисленных stories певицы появился кадр из её детства. Она трогательно подписала фотографию, поздравив свою маму с днём рождения и отметив, что теперь хочет подарить жизнь такому же «маленькому карапузику».


«Мама, спасибо за жизнь, хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру», — обратилась к родительнице звезда. Стоит также сказать о том, что о реальном положении вещей Ольга пока не говорит, общаясь с подписчиками на запретную тему лишь намёками. Напомним, ранее селебрити опубликовала фотографии из кабинета врача. Её поклонники были уверены, что артистка делает публикации из кабинета гинеколога и фотографирует больничную палату лишь по причине того, что регулярно посещает докторов отслеживая, чтобы беременность протекала хорошо. Однако, как выяснилось несколькими днями ранее, съемка проходила из стоматологической клиники. Поэтому сказать точно, носит ли Оля под сердцем ребёнка, на данный момент не представляется возможным.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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