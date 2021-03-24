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Вся в морщинах. Похудевшая Светлана Владимирская появилась в телешоу после тяжелой операции

Вся в морщинах. Похудевшая Светлана Владимирская появилась в телешоу после тяжелой операции

У звезды 90-х серьезные проблемы со здоровьем. Светлана Владимирская живет в Красноярском крае, в религиозной общине, созданной Сергеем Торопом, который называет себя пророком Виссарионом. Недавно артистка перенесла операцию и сейчас медленно восстанавливается.

Владимирская связалась по видео со студией «Пусть говорят» Первого канала. В кадре женщина предстала весьма бодрой, но похудевшей и осунувшейся после болезни. Светлана поблагодарила всех за поддержку. «Рада всех видеть. Конечно, уже получше, хотя слабость есть, но уже выздоравливаю. Все хорошо», — рассказала она.

Также звезда пообщалась с экс-супругом Марком Большим, который был гостем студии и вспоминал, как сделал из толстой и застенчивой девушки настоящую звезду. «Мы начали работать, а потом поняли, что нам будет благоприятно стать мужем и женой. Нас познакомил Володя Кузьмин. Марк взял мой телефон и стал так разговаривать, как будто я его собственность», — вспомнила Светлана.

Известно, что первые проблемы со здоровьем у певицы начались задолго до переезда в общину. Светлана перенесла первую операцию на кишечнике около 30 лет назад, а в прошлом году ей вновь потребовалась медицинская помощь. Тогда ее перевезли в Красноярск, где и прошло хирургическое вмешательство. Всю ситуацию контролировала ее старшая дочь Мария.

«Недавняя госпитализация не была плановой. К счастью, в коме никогда не была! После первой операции прошло много времени, образовались спайки, поэтому мне потребовалось второе хирургическое вмешательство. Сейчас я уже дома, все хорошо. После болезни, конечно, пришлось поменять образ жизни: теперь по рекомендациям врачей ем строго по часам и небольшими порциями. Также не употребляю в пищу жареное, жирное, соленое...» — позже рассказывала Владимирская «NewsTes.ruу».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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