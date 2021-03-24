Второй ведущий "Холостяка" с Тимати покинул шоу, заразившись коронавирусом

Вадим Карасев

33-летний Никита Добрынин был вынужден покинуть шоу "Холостяк". Украинский шоумен неожиданно заразился коронавирусом, сообщает Cosmopolitan.

Как отмечается, на съемочной площадке телепроекта действуют строжайшие правила соблюдения необходимых мер безопасности, но Никита Добрынин все же заразился коронавирусом.



Мужчина в 2019 году сам нашел любовь в украинской версии проекта "Холостяк" и хотел помочь в этом Тимати. Никита Добрынин успел поработать на центральных украинских телеканалах, а также снимался в кино и являлся главредом мужского журнала XXL. После своего участия в "Холостяке" Добрынин женился на победительнице шоу, которая готовится родить ему ребенка.

Изначально сообщалось, что место ведущего "Холостяка" займет Дмитрий Кохно, являющийся известным белорусским журналистом.

Однако Дмитрию Кохно пришлось срочно искать замену после того, как он заразился коронавирусом.



В результате создатели "Холостяка" сделали выбор в пользу Добрынина, в результате повторившего судьбу своего предшественника.

В следующем выпуске проекта, который должен появиться на телеэкранах 28 марта, зрители увидят очередного нового ведущего.



Как писал NEWSTES, ранее звезда "Универа" Анна Хилькевич резко раскритиковала шоу "Холостяк".