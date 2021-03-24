Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы
23 марта на площадке ТАСС прошел круглый стол "Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы", организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).
На круглом столе директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский представил результаты социологических опросов, из которых следует, что определяющим фактором в грядущей избирательной кампании станет локальная чувствительность к нуждам людей. Приоритетными темами для избирателей остаются социально-экономические вопросы (в том числе ЖКХ) и доступность качественной медицины и образования.
По данным социологов, избиратели отрицают любые обещания и фокусируются исключительно на реальных делах. Приоритет сохраняют социальные вопросы и решение возникающих проблем в короткие сроки. Не менее важными оказываются прямые коммуникации и стратегия регионального развития.
Эксперты также отмечают, что избиратели начали ощущать усталость от негативного информационного поля и сейчас формируется запрос на образ ближайшего будущего, а также позитивную повестку. Именно в этом направлении партии смогут привлечь избирателя. Как показывает аналитика, в этом "Единая Россия" не имеет конкурентов, и, более того, избиратель это понимает. Сейчас социология показывает, что 54% допускают голосование за правящую партию.
В целом, результаты социологии ИНСОМАР таковы:
"Единая Россия" - 33%
КПРФ - 16%
ЛДПР - 9%
СР - 8%
Яблоко - 4%
Партия пенсионеров - 4%
Новые люди - 1%
Еще 19% из опрошенных пока не определились - это, по сути, "фланирующий" электорат, который сделает выбор в зависимости от экономического и социального фона. Высока вероятность, что он проголосует за ЕР, и тогда та сможет получить в Госдуме конституционное большинство. По мнению экспертов, это будет ожидаемым результатом. На данный момент "Единой России" прогнозируют стабильные 42-47% (учитывая одномандатные округа).
Перспективы "Единой России"
В устойчивом положении "Единой России" уверены не только эксперты, но и избиратели. По разным социологическим данным становится понятно, что правящая партия сохраняет свое лидерство. У нее, в качестве преимуществ, есть наилучшие стартовые позиции и качественная инфраструктура, представительство на всех уровнях (от муниципальных депутатов до федеральных политиков). У партии есть мощная кадровая скамейка запасных, а также она привлекает лидеров общественного мнения из числа волонтеров.
«Что создает дополнительные преимущества и шансы "Единой России" и позволяет ей уверенно смотреть в будущее? Это усиливающееся давление на Российскую Федерацию, которое создает патриотическое настроение. "Единая "Россия" начала процесс подготовки праймериз вместе с хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением "Мы вместе". В общем, "Единая Россия" выглядит сильнее, в том числе, потому что другие партии не выглядит никак", - считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.