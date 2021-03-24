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Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Выплаты на детей получит новая категория москвичейФото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Москве предложили считать молодыми семьями супругов в возрасте от 30 до 36 лет. Благодаря этой мере больше граждане сможет получать единовременное пособие за рождение детей, которое составляет от пяти до десяти прожиточных минимумов. Такой законопроект обсудили в Мосгордуме. Проект поправок к столичному закону «О молодежи» внесла фракция «Единой России» в городском парламенте, узнал «Коммерсантъ».

В 2021 году размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 20,5 тысячи рублей. Таким образом сумма выплат может составить от 100 до 200 тысяч рублей. На новые пособия потребуется более 1,8 миллиарда рублей из бюджета. Предполагается, что в этом году льготой смогут воспользоваться свыше 18 тысяч семей.

В столичной мэрии поддержали расширение выплат и нашли деньги на эту цель в резервном фонде. Законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании Мосгордумы в среду, 24 марта, и принят сразу в трех чтениях. При этом пособия должны выплачиваться на детей, рожденных после 1 января 2021 года, а не после принятия законопроекта. Также пособия выплатят на ребенка «единственного родителя» возрастом от 30 до 35 лет включительно.

В настоящее время молодыми семьями считаются пары, не достигшие 30-летнего возраста. Им полагаются единовременные выплаты на рождение детей: пять прожиточных минимумов на первого ребенка, семь — на второго и десять — на третьего. Уточняется, что предлагаемые пособия не отменяют материнского капитала и других федеральных выплат.

Ранее Минтруд назвал россиянам условия для получения выплат на детей. Так, при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады.

Россия

По материалам: lenta.ru
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