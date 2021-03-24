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Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?

Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?

Две недели назад Анастасия Ивлеева с размахом отметила свое тридцатилетие. Девушка устроила вечеринку в стиле кибер-барокко и пригласила к себе самых топовых артистов российского шоу-бизнеса. Особенной гостьей стала Алла Пугачева. Общественность до сих пор не понимает, зачем Примадонна посетила юбилей Анастасии, с которой ее раньше никогда не видели. Сама Ивлеева решила ответить на этот вопрос.


Вчера состоялся пресс-завтрак «Муз Тв», на котором были объявлены имена ведущих премии в этом году. Кроме того, Анастасия Ивлеева поделилась с общественность, как она познакомилась с Аллой Борисовной Пугачевой. Стало известно, что артисты впервые увиделись на съемках новогоднего фильма в замке Примадонны. Ивлеева честно призналась, что была в шоке, когда увидела певицу у себя на юбилее.

© Instagram / Максим Галкин

 «Я до сих пор очень сильно этим горжусь, потому что это не шоу, когда человек приходит, и вы обмениваетесь лайками, просмотрами и охватами, то есть здесь человек пришел поздравить меня, именно ко мне на день рождения, что мне было безумно приятно, и она об этом знает. Просто это взаимный обмен уважением, любезностями. Для меня она огромный пример. Наверное, она чувствует мою искренность и что-то ей во мне нравится», – считает Ивлеева.

Напомним, ранее телеведущая раскрыла, что ей подарила Пугачева на юбилей.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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