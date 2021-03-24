«Жесткая депрессия»: Агата Муцениеце не может прийти в себя после развода с Павлом Прилучным

Алексей Вольцев

Актриса на время пропадала из информационного поля.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись уже почти год назад, однако актриса до сих пор страдает и не может прийти в себя. Добавляет «масла в огонь» еще и то, что Павел уже не первый месяц встречается с Мирославой Карпович, хоть и не подтверждает факт романа с ней.

В последнее время Агата и вовсе пропала из Сети. Кто-то думал, что у звезды наладилась личная жизнь, ведь появлялись ее фото с неизвестным мужчиной, которого перепутали с режиссером Климом Шипенко, а некоторые предполагали, что у Агаты слишком плотный график. Но причина другая – депрессия.

«Я не выкладывала интересные факты, пропала из поля зрения, чувствовала себя плохо, если честно. Жесткая депрессия, просто жесточайшая. Но я ее преодолела», – призналась Муцениеце. Несмотря на свое сегодняшнее состояние, Агата уверена, что ее сердце «когда-то заживет».

[media=https://www.instagram.com/p/B_IKtSaD-eU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, что Агата и Павел обещали поклонникам, что не будут выносить личное напоказ и рассказывать о том, как идет их бракоразводный процесс. Однако именно Агата начала в середине прошлого года давать интервью и нелестно высказываться о Прилучном. Супруги убеждали публику, что остаются в хороших отношениях ради детей и причина их развода усталость друг от друга. Но уже после их расставания стало известно, что на самом деле Прилучный изменял Агате, а с Мирославой Карпович у Павла и вовсе завязались отношения за год до развода с Муцениеце.