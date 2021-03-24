Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с новой пятитысячной купюры

Влада Некрасова

Депутату Госдумы Лидеру Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что “это центр Дальнего Востока”. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

“Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока”, – написал Жириновский.

Ранее Центробанк объявил о планах модернизировать банкнотный ряд к 2025 году. Отмечается, что купюрах появятся новые города. Так, вместо Хабаровска на 5 тысячах планируется изобразить Екатеринбург.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что эксперт Шуст объяснил инициативу ЦБ выпустить новые купюры.

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