Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с новой пятитысячной купюры
Депутату Госдумы Лидеру Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что “это центр Дальнего Востока”. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
“Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока”, – написал Жириновский.
Ранее Центробанк объявил о планах модернизировать банкнотный ряд к 2025 году. Отмечается, что купюрах появятся новые города. Так, вместо Хабаровска на 5 тысячах планируется изобразить Екатеринбург.
Ранее РИА “NEWSTES” писало, что эксперт Шуст объяснил инициативу ЦБ выпустить новые купюры.
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