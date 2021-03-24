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Звезду сериала «След» Андрея Лаврова отправили под домашний арест из-за нападения с ножом

Звезду сериала «След» Андрея Лаврова отправили под домашний арест из-за нападения с ножом

Мужчина, прославившийся ролью в одном из самых популярных фильмов о криминальном мире, сам попал в скандальную историю — он накинулся в центре Москвы на сотрудника правоохранительных органов с криком: «Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!»

Напомним, 19 марта Лавров на Котельнической набережной, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с ножом в руке подошел к инспектору ДПС и публично угрожал ему убийством, неадекватный дебошир был задержан сотрудниками полиции. И в отделении актер дал признательные показания — в последствии в отношении него было возбуждено уголовное дело.

44-летний Андрей Лавров окончил ГИТИС. Но кино и театр — далеко не единственная его стихия. Ранее, мужчина тяготел к вокалу и даже получил музыкальное образование. Однако кинематограф будущей звезде оказался сердцу милее. Актерскую карьеру он начал с 2001 года. Первая картина с его участием – сериал «Черный ворон», там он сыграл эпизодическую роль. После Лавров стал мелькать в таких работах, как «Универ», «Охота на Берию», «Маргоша-3», «СОБР» и многих других. Но наибольшую популярность обрел, получив роль Константина Котова в сериале «След».

К слову, в нападении с холодным оружием ранее был замечен коллега Лаврова — Сергей Чирков. Артист, будучи в нетрезвом состоянии, напал на супругу. В итоге Чирков поранился сам, а прибывшую на место происшествия полицию попросил не проводить проверку по данному делу

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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Звезду сериала «След» Андрея Лаврова отправили под домашний арест из-за нападения с ножом
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