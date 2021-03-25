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54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей

На днях продюссер Виктор Дробыш стал гостем в программе “Алена, блин” на YouTube канале. В какой-то момент разговор зашел о судебных разбирательствах с Настасьей Самбурской. Напомним, актриса потребовала вернуть все свои песни, записанные в сотрудничестве с Дробышем.

«Я бы не сказал, что ссоры были. Ссора в плане ссоры — это очень сильное какое-то чувство, чтобы с ней ссориться. До суда с ней я узнал, что человек не хочет работать за деньги, и решила выскочить из компании, чтобы никто ее не обременял. Все очень просто. Это даже не скандал»- прокомментировал конфликт продюссер.

Теперь уже сам Дробыш планирует подать в суд на Самбурскую, чтобы компенсировать все свои средства, вложенные в актрису. По самым скромным меркам продюссер хочет отсудить у Настасьи 12 миллионов рублей.

Сообщение 54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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