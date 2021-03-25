75-летняя Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле «Шазам!»

Алексей Вольцев

Миррен возьмет на себя роль дочери Атласа. При этом она официально присоединится к расширенной вселенной DC.

В сиквеле также участвует Рэйчел Зеглер. Ссылаясь на «источники», THR пишет, что Миррен и Зеглер «сыграют сестер, которые могут иметь, а могут и не иметь злых умыслов». Захари Ливай повторит свою роль взрослого Шазама. Дэвид Ф. Сандберг возвращается в качестве режиссера, а Генри Гайден вернётся, чтобы написать сценарий.

Еще в апреле 2019 года в кинотеатрах вышел первый фильм. Фильм считался хитом, так как в мировом прокате он собрал 366 миллионов долларов.

Следующий фильм будет разработан продюсерской компанией New Line, и эта же компания стоит за «Черным Адамом», спин-оффом «Шазам!» с участием Дуэйн Джонсона.

Что касается Миррен, то в 2006 году она получила премию Оскар за роль в фильме «Королева». У нее есть еще три номинации на Оскар.

Выход «Шазам! 2» запланирован на 2 июня 2023 года.

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