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«А «Борат» не лицемерный?»: Баста прошелся по BadComedian за разгром фильма «Непосредственно Каха»

«А «Борат» не лицемерный?»: Баста прошелся по BadComedian за разгром фильма «Непосредственно Каха»

Фильм «Непосредственно Каха» собрал гигантскую кассу в кинопрокате. Однако критики остались не в восторге от качества юмора в картине. BadComedian же прошелся не только по самому проекту, но и по его создателям. Однако Баста считает, что этот негативный отзыв едва ли можно назвать оправданным.


40-летний Баста заявил, что BadComedian превратился в сухого морализатора. Кроме того, по мнению рэпера, в обзорах критика исчезли все комедийные вставки, и сам он стал чересчур серьезно ко всему относиться. В частности, музыкант недоволен рецензией на фильм «Непосредственно Каха», считая критику шуток, пусть и пошлых, попросту нелепой.  

«Это комсомол, который напрягает. Ты говоришь, что этот юмор лицемерный, а «Борат» не лицемерный? Это высокий уровень лицемерия. Где объективность в «Борате»? Там все гипертрофировано, пережато и смешно. Ты понимаешь, что юмор либо смешон, либо нет», — негодовал Баста.

Напомним, что фильм «Борат» вышел в 2006 году. В нем рассказывается о непутевом журналисте (Саша Барон Коэн) из Казахстана, который отправляется изучать особенности США. Сатиру на американское общество хорошо приняли критики, а вот Казахстан поначалу обвинил киноделов в издевательстве над своей культурой.

К слову, Басту возмутило и то, что BadComedian облил негативом и Виктора Шамирова, постановщика «Непосредственно Каха», хотя когда-то был в восторге от его работ. «Я знаю, что он фанат Юрия Быкова, но так никто и не дождался разбора «Спящих». Сериал снят по сценарию Минаева. Любимый режиссер Жени сделал все, за что он обычно своих, так сказать, клиентов разрывает. Быков снял пропагандистский сериал за наши деньги, в чем потом признался, и назвал это своей самой страшной ошибкой. Но Женя сказал: «Ну снял и снял. Кому не нравится, не понимаю, пусть не парятся. Пусть идут на фиг». Вот такие моменты всегда меня трогали», — делился мнением музыкант.

Рэпер раскритиковал и новый альбом Земфиры «Бордерлайн». Он отметил, что является страстным поклонником творчества певицы, однако ее свежие композиции стали для него полным разочарованием. «Мне кажется, это слишком натужно. Естественно, сделано классно, звучит бомбически… Но есть ощущение, что слушал одну песню всю дорогу. Хотелось неожиданных поворотов», — размышлял Баста в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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