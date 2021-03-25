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Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении

Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступленииВладимир Трефилов

Член российской Общественной палаты и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил добавлять баллы при поступлении тем абитуриентам, у которых есть знак ГТО. Его слова передает РИА Новости.

Хамзаев предлагает ввести присуждение дополнительных баллов по единой шкале. «Сейчас в одних университетах это один-два балла, в других вообще не учитывается. Необходимо, чтобы везде была четко поставленная градация», — пояснил он. По его словам, инициативу поддержал министр спорта Олег Матыцин.

Вместе с этим член Общественной палаты подчеркнул необходимость учитывать при поступлении не только золотые знаки ГТО. «Не все же могут по состоянию здоровья, физических возможностей получить "золото"», — отметил он. Согласно шкале, за золотой значок абитуриенту следует начислять пять баллов, за серебряный — три, а за бронзовый — два.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил вернуть в российских школах подготовку к армии, усовершенствовав и внедрив новые методики обучения. Однако бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что уже есть программа ГТО, направленная на подготовку школьников к труду и обороне. Кроме того, юноши, начиная с 10-го класса, могут ездить на специальные сборы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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