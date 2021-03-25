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Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию

Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Адвокат Юлии Навальной не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.

Ранее СМИ сообщили, что супруга Алексея Навального вылетела из России в Германию. Цель визита в публикациях не уточняется.

"У меня нет никакой информации о Юлии Навальной", - сказала адвокат.


За этот год это уже вторая поездка Навальной в Германию.


Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина Германии, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.

Россия

По материалам: ria.ru
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