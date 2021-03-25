Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»

Лидия Мартынова

Знаменитая экс-супруга Гуфа Айза любит развлекать себя и своих подписчиков рубрикой «Вопрос-ответ» в stories на платформе Instagram. На сей раз Анохина-Долматова получила весьма неординарный вопрос от одного из своих фоловеров, но вовсе не смутилась и ответила на него крайне подробно, описав все детали процесса, о котором шла речь. «Я понимаю что очень рано, но если бы смогла запланировать свои похороны, то какие они были бы?» — поинтересовался человек «по другую сторону экрана».

Несмотря на то, что Айзе всего 36 лет, она, по-видимому, думала на эту тему достаточно долго, так как её сторис, не лишенный размышлений и аргументов, просто ошеломил пользователей сети. Как выяснилось, дива уже всё решила. Она против захоронений и грустных посиделок родных и близких на кладбище. Девушка предпочитает кремацию, объясняя это тем, что такой вид смерти достаточно экологичный, однако, отмечает, что было бы неплохо все здоровые органы отдать нуждающимся в них людям, который порой проводят несколько лет в ожидании возможных операций по пересадке.

«Не ожидала от Айзы, но сказала все по делу, уважаю сильно, надо помогать людям», — поддержали знаменитость на других социальных платформах.



