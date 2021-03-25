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Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение, ведь я была замужем»

Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение, ведь я была замужем»

За плечами Алефтины Николаевны брак с оператором Гасаном Тутуновым, который в свое время жутко ревновал супругу по малейшему поводу. Актриса, зная о непростом характере избранника, боялась даже стоять рядом с другими мужчинами. Избегала она и общения с Иосифом Кобзоном, набивавшимся ей в ухажеры.


Кобзон был без ума от артистки и  даже намеревался завоевать ее сердце. Похоже, исполнителя нисколько не смущал замужний статус понравившейся женщины.

«Как он ухаживал за мной! А я от него бегала и бегала! Каким он был симпатичным! — с улыбкой отметила 81-летняя Евдокимова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — У меня тогда уже родилась дочка, и Иосиф засыпал мою малышку цветами. Он караулил меня, а я делала вид, что не замечаю. Говорила ему всякие гадости, была очень грубой и нехорошей. Но я боялась мужа».

Как-то Иосиф Давыдович отважился пригласить актрису на свой концерт. Она согласилась, зная, что муж будет занят на работе. 

«Кобзон подошел ко мне с микрофоном, а я нагнулась и говорю: «Вы же обещали мне, что не подойдете!» Он ответил: «Хорошо, я сейчас уйду, но провожу вас». Я боялась, что его увидят со мной», — продолжила Алефтина Николаевна.

Кобзон все-таки понял, что ему не удастся завоевать сердце неприступной красавицы и сделал ей прощальный подарок, о котором Евдокимова сегодня вспоминает с большой теплотой. «Иосиф достал коробочку, а там — кольцо с бриллиантом. Тогда я не понимала, что это роскошный презент. Помню, как его глаза были полны слез, ведь я была замужем. Иосичка, прости меня за все!» — расчувствовалась артистка, до сих пор бережно хранящая памятное украшение. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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