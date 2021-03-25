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Александр Домогаров: «Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать»

Александр Домогаров: «Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать»

Александра Домогаров признался, что однажды церковь спасла его от отчаяния. После трагической смерти наследника артист отправился в храм за советом.


57-летний Александр Домогаров никогда не был воцерковленным человеком. Он ходил в храм только в период больших праздников, не соблюдал посты. Все изменилось в 2008 году. Тогда погиб старший сын артиста, 23-летний Дмитрий. Произошедшее стало таким потрясением для Домогарова, что он буквально не понимал, как жить дальше.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С этого момента у меня началось какое-то сближение с религией», — признался актер.

Напомним, что Дмитрий погиб под колесами автомобиля. Наследника артиста и троих его коллег сбил внедорожник, водитель которого не справился с управлением. «Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — подчеркнул актер.

У Домогарова есть еще один сын Александр, который тоже решил посвятить жизнь искусству. Молодой человек снимается в кино в качестве актера, а также реализует режиссерские проекты. В интервью наследник звезды признавался, что знаменитая фамилия только мешает его самореализации.

Домогаров всегда был близок с сыном. При этом артист не отрицает, что иногда даже родным сложно найти с ними общий язык. «Я домашним постоянно говорю, что у меня должна быть своя зона. Я вас очень люблю, но дайте мне побыть одному. Мне хочется сосредоточиться на своих мыслях. Они это понимают», — рассказал актер в интервью для RTVI.

С возрастом Домогаров стал все больше уставать и от внимания поклонников. Конечно, артист понимает, что популярность — важная особенность его профессии. Однако он всегда просит фанатов оставаться деликатными.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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