Александр Кержаков: «После вычета налогов и алиментов у меня остается 200 тысяч»

Алексей Вольцев

Когда-то Александр Кержаков зарабатывал миллионы, но сейчас его зарплата едва превышает 500 тысяч. После оплаты алиментов на руках у звезды остается еще более скромная сумма.

Своих доходов Александр Кержаков ничуть не стесняется. Наоборот, спортсмен всегда считал, что деньги — далеко не самое главное в мире. Родители воспитали звезду таким образом, что сейчас он не испытывает трепета перед брендовыми вещами и не стремится показывать всем свое благополучие.

«Я покупаю совершенно обычные вещи. Также и сыну мы можем спокойно купить вещи в «Детском мире» за полторы тысячи рублей. По качеству они будут ничем не хуже тех, что стоят по 30 тысяч. Иногда покупаю себе какие-то дорогие вещи, но не в ЦУМе», — подчеркнул бывший футболист.

При этом спортсмен не скрывает, что в период игры в «Зените» он жил на широкую ногу. Тогда только на коммунальные платежи и зарплаты обслуживающему персоналу у него уходило целое состояние. «Я сейчас не живу в загородном доме, не могу его содержать. Но когда я там жил, у меня только на обслуживание дома, водителя, няню уходило 350-400 тысяч рублей. Это очень большие деньги, я считаю. Но даже тогда я не тратил больше двух миллионов в месяц. Сейчас после выплаты алиментов и налогов у меня остается около 200 тысяч рублей. Этого вполне достаточно, я считаю. Для многих жителей нашей страны это огромные деньги», — уверен Александр.

Напомним, что Кержаков платит алименты на содержание младшего сына от Миланы Тюльпановой. Также у спортсмена есть дочь, которой он помогает финансово и старший сын, которого Александр полностью содержит.

В интервью для Sports.ru бывший нападающий рассказал, что его желания и мечты не ограничиваются деньгами. Для звезды гораздо важнее реализоваться в профессии, стать успешным и уважаемым тренером.