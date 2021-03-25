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Американские миллиардеры в пандемию разбогатели на триллион долларов

Американские миллиардеры в пандемию разбогатели на триллион долларовФото: Illustration by Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Американские миллиардеры увеличили свое состояние на 1,3 триллиона долларов во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе организации Americans for Tax Fairness и Института политических исследований (IPS).

За 12 месяцев в стране появилось 43 новых миллиардера — теперь их 657. Капитал богачей вырос на 44,6 процента по сравнению с допандемическим уровнем. Пока их состояние увеличивалось, почти 80 миллионов американцев потеряли работу, отмечается в докладе.

Глава Tesla Илон Маск разбогател на 559 процентов (на 137 миллиардов долларов), основатель Amazon Джефф Безос — на 58 процентов (65 миллиардов долларов), глава Facebook Марк Цукерберг — на 86 процентов (на 47 миллиардов). Самым прибыльным оказался технологический сектор США, далее идет финансовая сфера и автопром.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал Безоса за корпоративную жадность. «Безос и Маск владеют большим состоянием, чем беднейшие 40 процентов американцев. Между тем мы наблюдаем самый высокий уровень голода в стране, чем когда-либо за последние десятилетия», — сказал он.

Ранее группа американских сенаторов предложила ввести в стране налог для сверхбогатых. Для миллиардеров в США инициатива может обернуться многомиллиардными ежегодными налоговыми отчислениями.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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