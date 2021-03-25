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Аналитик: суть указа по владению землей в Крыму не в том, чтобы ее отнять

Аналитик: суть указа по владению землей в Крыму не в том, чтобы ее отнять
Политика

По материалам: ria.ru
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