Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США

Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США

Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года.

"Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

"Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.

США создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Еще по теме

Мексиканский штат попросил центральные власти перенаправить потоки мигрантов
Мэры городов США выступили против депортации мигрантов
Трамп назвал безопасным применявшийся на границе с Мексикой слезоточивый газ
Байден забыл о собственной пресс-конференции