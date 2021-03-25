Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США

Анастасия Иванова

Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года.

"Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

"Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.

США создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.