Байден забыл о собственной пресс-конференции

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден забыл о собственной пресс-конференции, запланированной на четверг, 25 марта. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

«Какая пресс-конференция?» — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, как он готовится к предстоящей пресс-конференции.

Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден должен дать в качестве президента, состоится в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Накануне, 24 марта, он провел в Белом доме встречу с рядом чиновников, чтобы обсудить миграционную политику и проблемы, с которыми сталкивается страна из-за притока мигрантов к южной границе. В какой-то момент, говоря о необходимости «приступить к делу», американский лидер замялся и обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клейну с вопросом: «Рон, к кому я должен обратиться?» После этого вопроса Клейн решил оградить президента от журналистов, объявив, что тем пора покинуть встречу.