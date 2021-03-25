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Байден заявил о готовности баллотироваться на второй срок

Байден заявил о готовности баллотироваться на второй срокФото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам Байдена, он ожидает, что будет бороться за переизбрание в 2024 году. При этом он вспомнил и своего предшественника Дональда Трампа. «Боже, я по нему так скучаю», — заявил он с сарказмом.

Глава государства добавил, что вице-президент Камала Харрис «отличный партнер», а потому они могла бы также идти на выборы в одной команде. В то же время на уточняющие вопросы Байден указал, что не может себе представить, как будет развиваться политическая ситуация в стране к тому времени и будет ли он бороться с Трампом.

Ранее президент США назвал борьбу с пандемией коронавируса самой неотложной проблемой Соединенных Штатов.

Байден стал президентом 20 января 2021 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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