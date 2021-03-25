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Билл Гейтс назвал фатальные ошибки ЕС и США в борьбе с пандемией

Билл Гейтс назвал фатальные ошибки ЕС и США в борьбе с пандемиейБилл ГейтсФото: Globallookpress.com

США и Евросоюз допустили ряд фатальных ошибок в начале пандемии коронавируса, и поэтому борьба с ним протекает с таким трудом. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с польской Gazeta Wyborcza.

По мнению Гейтса, правительствам западных стран следовало как можно быстрее наращивать тестирование населения и на ранней стадии изолировать зараженных, не допустив резкого скачка заболеваемости. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы столь жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун.

Ранее в марте Гейтс предупредил, что мир сможет вернуться к нормальному положению вещей не ранее 2022 года, потому что принимаемых мер недостаточно для победы над пандемией. Он предположил, что борьба с мутирующим вирусом может завершиться к концу следующего года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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