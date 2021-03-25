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Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире

Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире

Мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги, который вызван нехваткой мощностей для транспортировки сырья, использующегося в производстве этого товара. Еще больше усугубят проблему ограничения работы торговых точек, увеличение потребителями домашних запасов и введение карантинных ограничений в ряде государств, предупреждает Bloomberg.

На фоне растущего спроса на перевозку товаров морем транспортные суда не успевают выполнять заказы. Это уже отразилось на экспортерах, работающих с грузами, упакованными в контейнеры. Такая же катастрофическая ситуация может сложиться и в отношении вещей, перевозимых в другой упаковке.

О возникновении проблем с экспортом товаров первой необходимости упомянул и Вальтер Шалька, возглавляющий бразильскую компанию Suzano SA. На ее долю приходится около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве туалетной бумаги. Мужчина признался, что из-за роста конкуренции между потребителями организация все реже получает в распоряжение контейнеровозы и это может обернуться проблемами с экспортом. 

"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — сказал он.

Также некоторые страны накрыла новая волна COVID-19. Власти этих государств начали ограничивать работу магазинов, из-за чего люди принялись запасаться необходимыми им товарами в больших объемах.

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По материалам: uposters.ru
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