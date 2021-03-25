Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги

Влада Некрасова

Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg.

Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.

Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.

Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.

"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — добавил он.

Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.