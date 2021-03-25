Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги

Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg.

Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.

Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.


Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.

"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — добавил он.

Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школу
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
Миру предрекли дефицит туалетной бумаги
СМИ: миру грозят проблемы с туалетной бумагой
В США нашли замену туалетной бумаге