Bloomberg: в санитайзерах обнаружено вызывающее рак вещество

Алексей Вольцев

Фармацевтическая компания Valisure (США) обнаружила опасное вещество в распространённых марках санитайзеров. Признаны потенциально вредными для здоровья 15 фирм антисептических средств.

Bloomberg сообщает, что найденное вещество – бензол, может вызывать онкологию. А если учесть, что население запугано коронавирусом и вовсю использует санитайзеры, пусть даже и самые дешёвые, опасную дезинфекцию могут запретить.

В разгар пандемии были скуплены все качественные санитайзеры. И на фоне возникшего дефицита на рынок вышли недобросовестные производители. Из 168 проверенных торговых марок 17% содержат бензол в “приличной” концентрации. Основные производители опасных дезинфекторов – США и Китай.

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