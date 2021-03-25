Британия назвала официальную причину смерти внука Назарбаева в Лондоне

Вадим Карасев

Коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс рассказала, что внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер летом прошлого года в Лондоне по естественным причинам, в результате пристрастия к наркотикам.

"Коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате наркотической зависимости", — уточнили представители семьи Назарбаевых в Великобритании.

По мнению правоохранительных органов, смерть 29-летнего мужчины не выглядит подозрительно, так как он несколько лет пытался побороть наркотическую зависимость. Об этом свидетельствуют показания его знакомых, психиатра и полиции.

Семья погибшего поблагодарила всех за большую поддержку, а также коронера за "достойное проведение расследования". Родственники были очень огорчены потерей и попросили конфиденциальности "в это очень трудное время" для них.

Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся.