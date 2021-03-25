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Британские врачи предупредили о долгосрочных осложнениях у женщин, вызываемых COVID-19

Женщинам, переболевшим коронавирусом, нужно быть готовыми к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно осторожными нужно быть тем, кто “подхватил” COVID-19 в возрасте 40-50 лет.

Radiovesti.ru со ссылкой на исследования учёных из Великобритании сообщают, что у пациенток после коронавируса может наблюдаться повышенная утомляемость, одышка, спутанность сознания и другие “побочки”. Основная причина таких последствий, по информации Лестерского университета биомедицинских исследований, кроется в разнице иммунного ответа на коронавирус у мужчин и женщин.

Почти у 25% участников исследований через 5 месяцев после перенесённой болезни испытывали депрессию и высокую тревожность. Другое исследование, проведённое Международной ассоциацией по лечению ОРЗ и новых инфекций, показало, что особенно страдают от расстройств психики женщины до 50 лет. Даже если у них отсутствуют хронические заболевания, они автоматически попадают в группу риска.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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