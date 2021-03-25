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BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько всего»

BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько всего»

Популярная южнокорейская к-поп группа BTS еще раз доказала, что у их музыки нет ограничений. Айдолы пишут треки для всех, не зависимо от возраста. И на днях BTS вывели хэштег в поддержку своих «старых» поклонников.

Накануне RM провел прямую трансляцию перед сном. В ней он сделал комментарий, который тронул сердца многих взрослых АРМИ.


«Крутые взрослые в тридцати и сорокалетнем возрасте… У них такое особое отношение ко всему, понимаете? Они пережили столько всего», – отметил Намджун.

Отметим, что в фан-клубах часто забывают про взрослых поклонников, потому что возраст фанатов обычно варьируется от 12 до 25 лет. После такого заявление все старшие слушатели отправились в Twitter. Там они создали хэштег #DopeOldPeople, под которым благодарили BTS за возможность чувствовать молодость.

«Мы гордимся, что мы АРМИ», «Они поддерживают молодость и заставляют танцевать», «Их музыка наполнена силой, которая так нужна в старости», «Мне 73 года, и я горжусь, что я АРМИ», – рассказывали поклонники в социальной сети.

А сколько тебе лет?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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