BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько всего»

Влада Некрасова

Популярная южнокорейская к-поп группа BTS еще раз доказала, что у их музыки нет ограничений. Айдолы пишут треки для всех, не зависимо от возраста. И на днях BTS вывели хэштег в поддержку своих «старых» поклонников.

Накануне RM провел прямую трансляцию перед сном. В ней он сделал комментарий, который тронул сердца многих взрослых АРМИ.

«Крутые взрослые в тридцати и сорокалетнем возрасте… У них такое особое отношение ко всему, понимаете? Они пережили столько всего», – отметил Намджун.

Отметим, что в фан-клубах часто забывают про взрослых поклонников, потому что возраст фанатов обычно варьируется от 12 до 25 лет. После такого заявление все старшие слушатели отправились в Twitter. Там они создали хэштег #DopeOldPeople, под которым благодарили BTS за возможность чувствовать молодость.

«Мы гордимся, что мы АРМИ», «Они поддерживают молодость и заставляют танцевать», «Их музыка наполнена силой, которая так нужна в старости», «Мне 73 года, и я горжусь, что я АРМИ», – рассказывали поклонники в социальной сети.

I’m 73 and so proud to be a # #DopeOldPeople ! Loving BTS is what I do best. 😉💜 pic.twitter.com/DYOwq0Lr2h — angylize💜⁷ @angylize_twt #ARMY#VintageArmy (@angylize) March 24, 2021

I'm a 45 year old ARMY and very proud to be part of the #DopeOldPeople 💜 https://t.co/lBYOoBmNq0 pic.twitter.com/yY7r2KgTJr — Rashid (@rashiduzzaman82) March 23, 2021

А сколько тебе лет?