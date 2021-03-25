Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного

Анастасия Иванова

Ольга Бузова и Давид Манукян продолжают строить свою личную жизнь, не связанную друг с другом. Однако говорить о новых отношениях знаменитости пока не спешат, а лишь подогревают слухи о новом романе. Правда, об одном они рассказывают точно – о своих требованиях к партнеру.

Пока Дава ищет себе возлюбленную не из мира медиа, Ольга Бузова рассказывает, как покорить ее сердце. У себя в Instagram теледива озвучила свои требования к новому избраннику.

«Со мной нужно уметь договариваться. Это первое. Второе — меня не нужно обманывать. Подход ко мне найти очень легко – это любовь, искренность, правда», – заявила Бузова в Stories.

Между тем, в сети заподозрили, что Давид встречается со своей помощницей Анной Маковской. Ходят слухи, что именно ее лицо засветилось на stories. В сети уверены, что у Давы завязались романтические отношения, когда он еще был с Ольгой. Именно поэтому Бузова и бросила его. Судя по комментариям под снимок на странице Анны Маковской в Instagram, мама блогера новый выбор сына одобряет.